وفد التعليم العالي يزور جامعات ومراكز أبحاث تركية في أنقرة واسطنبول

الوكيل الإخباري- زار وفد قطاع التعليم العالي الأردني برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، عددا من الجامعات ومراكز الأبحاث التركية في مدينتي أنقرة واسطنبول، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى التعليم العالي التركي الأردني.

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وشملت الزيارات، بحسب بيان صحفي الجمعة، كلا من جامعة أنقرة، وجامعة الشرق الأوسط التقنية، وجامعة غازي، وجامعة هاجيتتيبه، ورئاسة شؤون الأتراك في الخارج والمجتمعات ذات القربى، والمجلس التركي للبحث العلمي والتكنولوجي (TÜBİTAK)، والمؤسسة التركية لصناعات الطيران والفضاء (TUSAŞ)، إضافة إلى جامعة مرمرة، وجامعة يلدز التقنية، والمختبر المركزي للأبحاث في جامعة يلدز التقنية، وجامعة اسطنبول التقنية.