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وفد برازيلي يزور "الوطني للمناهج"

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
الثلاثاء، 27-08-2024 02:30 م

الوكيل الإخباري- استقبل المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، وفدًا فنيًا من وكالة التعاون البرازيلية وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البرازيل.

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وبحسب بيان للمركز، استعرض رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، خلال استقباله الوفد، بحضور المدير التنفيذي للمركز بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، مهام ونشأة المركز وخططه المستقبلية المتعلقة بالتعليم.


وأشار توق، إلى دور المركز في إعداد مناهج التربية المهنية ومسار التعليم المهني والتقني (بيتك)، وبما يسهم في خطط التحديث في المملكة.

 
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