وفد برازيلي يزور "الوطني للمناهج"

الوكيل الإخباري- استقبل المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الثلاثاء، وفدًا فنيًا من وكالة التعاون البرازيلية وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية في البرازيل.

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وبحسب بيان للمركز، استعرض رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، خلال استقباله الوفد، بحضور المدير التنفيذي للمركز بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، مهام ونشأة المركز وخططه المستقبلية المتعلقة بالتعليم.