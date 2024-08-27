وفد برازيلي يزور "الوطني للمناهج"

وبحسب بيان للمركز، استعرض رئيس المجلس الأعلى للمركز الدكتور محي الدين توق، خلال استقباله الوفد، بحضور المدير التنفيذي للمركز بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، مهام ونشأة المركز وخططه المستقبلية المتعلقة بالتعليم.
وأشار توق، إلى دور المركز في إعداد مناهج التربية المهنية ومسار التعليم المهني والتقني (بيتك)، وبما يسهم في خطط التحديث في المملكة.
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