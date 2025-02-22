وفد تجاري برازيلي يزور الأردن لتعزيز التعاون الاقتصادي

10:12 ص

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الوكيل الإخباري- في خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبرازيل، تم الاتفاق بين غرفتي تجارة الأردن والغرفة التجارية العربية البرازيلية على تنظيم زيارة لوفد تجاري برازيلي إلى المملكة خلال صيف العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع السفارة الأردنية في البرازيل. اضافة اعلان





وأعرب رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، عن استعداد الغرفة لاستقبال الوفد التجاري البرازيلي، مؤكدًا على أهمية عقد لقاءات ثنائية مع القطاع التجاري الأردني، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للوفد إلى عدد من المؤسسات الحكومية والشركات الأردنية. كما تم دعوة رجال الأعمال العرب، سواء من الدول العربية أو المقيمين في المملكة، لحضور هذه اللقاءات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.



وأشار الحاج توفيق إلى أن الزيارة ستكون فرصة لتوسيع التعاون التجاري بين البلدين، واكتشاف فرص الاستثمار، وبناء الشراكات بين الأردن والبرازيل في القطاعات المستهدفة، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة.



وتحدث الحاج توفيق عن أهمية موقع الأردن الاستراتيجي كحلقة وصل بين الأسواق العربية والعالمية، مما يسهم في تعزيز التعاون التجاري مع البرازيل. وأكد أن السفارة الأردنية في البرازيل يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الأردن، فضلاً عن تعزيز الصادرات الأردنية إلى البرازيل.



من جهته، أشار السفير الأردني في البرازيل، معن مساعدة، إلى أهمية دور القطاع الخاص الأردني في تعزيز الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة تفعيل التعاون بين الشركات الأردنية والبرازيلية لفتح آفاق جديدة في مجالات الاستثمار والتجارة.



وأكد الأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية، محمد مراد، أن التحضيرات لتنظيم الزيارة جارية، مبينًا أن الوفد التجاري البرازيلي سيشمل عدة قطاعات رئيسية، أبرزها القطاع الغذائي، مع إمكانية دعوة هيئات تمثل القطاع السياحي لتعزيز فرص التشبيك مع نظرائهم في الأردن.

كما أشار الحاج توفيق إلى أن الصادرات والواردات بين الأردن والبرازيل شهدت نموًا بنسبة 17% العام الماضي، مع اهتمام القطاع التجاري الأردني ببعض السلع البرازيلية مثل الأخشاب، المواد الغذائية، المنسوجات، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، في حين تسعى البرازيل لزيادة مستورداتها من الأدوية والأسمدة.

ختامًا، يُتوقع أن تساهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والبرازيل، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.



