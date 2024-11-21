وفد حكومي أردني يطّلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحوُّل الرقمي

الوكيل الإخباري- اطلع وفدٌ حكومي أردني خلال زيارته مؤخرا للمملكة العربية السعودية، على تجربتها الرائدة في مجالي الأرشفة والتحوُّل الرقمي، بهدف نقل خبراتها للأردن.

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وأوضح مركز التوثيق الملكي الأردني في بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى جهات متخصصة، أبرزُها شركة "علم"، ومركز الأرشيف الموحَّد، والخدمات العدلية، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات ترميم الوثائق وأرشفتها، بما في ذلك وثائق وزارة العدل السعودية والحلول الرقمية التي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الخاصة بكاتب العدل.



كما شملت الجولة زيارات لمراكز متخصصة في الأرشفة، ومشاركة في ورشة عمل تناولت أبرز التحديات والحلول في هذا المجال.



وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجالي الأرشفة والتحوُّل الرقمي، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والمعلومات، بما يواكبُ التطورات التكنولوجية الحديثة ويدعمُ تحقيق التحوُّل الرقمي الشامل، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية بشكل يتماشى مع الرؤى الوطنية، معربين عن تقديرهم للتجربة السعودية الرائدة.



وبين المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الأرشفة الإلكترونية في الأردن؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية.



وثمنوا الشراكة الاستراتيجية بين المركز وشركة "كي بي دبليو"، التي تسعى إلى تقديم خدمات أرشفة مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الوثائق الوطنية ضمن منظومة عمل متطورة تدعم الأهداف الوطنية.