وفد حكومي أردني يطّلع على التجربة السعودية في الأرشفة والتحوُّل الرقمي

وأوضح مركز التوثيق الملكي الأردني في بيان اليوم الخميس، أن الزيارة تضمنت سلسلة من اللقاءات والزيارات الميدانية إلى جهات متخصصة، أبرزُها شركة "علم"، ومركز الأرشيف الموحَّد، والخدمات العدلية، بالإضافة إلى الاطلاع على آليات ترميم الوثائق وأرشفتها، بما في ذلك وثائق وزارة العدل السعودية والحلول الرقمية التي ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الخاصة بكاتب العدل.
كما شملت الجولة زيارات لمراكز متخصصة في الأرشفة، ومشاركة في ورشة عمل تناولت أبرز التحديات والحلول في هذا المجال.
وأكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة تمثل انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون العربي في مجالي الأرشفة والتحوُّل الرقمي، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في إدارة الوثائق والمعلومات، بما يواكبُ التطورات التكنولوجية الحديثة ويدعمُ تحقيق التحوُّل الرقمي الشامل، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية بشكل يتماشى مع الرؤى الوطنية، معربين عن تقديرهم للتجربة السعودية الرائدة.
وبين المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، والتي تهدف إلى تطوير مشاريع الأرشفة الإلكترونية في الأردن؛ ما يسهم في تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم التحوُّل الرقمي في المؤسسات الحكومية.
وثمنوا الشراكة الاستراتيجية بين المركز وشركة "كي بي دبليو"، التي تسعى إلى تقديم خدمات أرشفة مبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، مع الحفاظ على الوثائق الوطنية ضمن منظومة عمل متطورة تدعم الأهداف الوطنية.
وضم الوفد الزائر أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأمين عام وزارة العدل الدكتورة خلود العبادي، ونائب مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني ريهام المصري، ومدير عام المحاكم الشرعية سماحة الشيخ سميح الزعبي، ومندوبًا عن دائرة الأراضي والمساحة ومندوب شركة "كي بي دبليو" المهندسة ريتا عصفور، الشريك الاستراتيجي لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير العمل: إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام
-
التعليم العالي تُعلن عن رقم تاريخي بعدد الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية
-
بنباتات أردنية .. دراسة لعلاج الألم المزمن دون إدمان
-
الحكومة ترسل مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس الأمة خلال أيام
-
جلسة تعريفية بالبرنامج الوطني للتشغيل في غرفة تجارة الزرقاء
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في الأردن الأسبوع المقبل (أسماء)
-
وفاة طبيبين أردنيين