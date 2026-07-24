وفد حكومي إندونيسي يزور محطة طارق ويطّلع على تجربة الأمانة في النقل العام الدامج

وتأتي زيارة الوفد بتنظيم من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار متابعة مخرجات القمة العالمية للإعاقة "نحو عالم أكثر شمولًا".
واطلع الوفد، خلال الزيارة، التي حضرها مدير تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رأفت الزيتاوي، على تجربة الأمانة الرائدة في مجالات النقل العام الدامج، ومعايير الوصول، والتجهيزات المخصصة لتسهيل تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما استمع الوفد إلى شرحٍ مفصل قدّمه المهندس محمد سريحين، مدير دائرة عمليات النقل العام في الأمانة، والمهندس جعفر الطرمان، مدير إدارة مشاريع إنشاء البنية التحتية للباص السريع، حول البنية التحتية والخدمات الشاملة التي توفرها الأمانة لتطوير واستدامة منظومة النقل العام، والتسهيلات التقنية والبيئية الدامجة، إلى جانب تسليط الضوء على الأنظمة الذكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
وتعكس هذه الزيارة حرص أمانة عمّان الكبرى على تبادل الخبرات الدولية وإبراز إنجازاتها، خاصة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال توفير منظومة نقل عام متطورة ومهيأة وشاملة، وتمكينهم من الوصول إليها.
وأكدت مديرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، نجود عبد الجواد، أن انفتاح أمانة عمّان على التجارب العالمية، وتجسيدها الحقيقي لدبلوماسية المدن عبر الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية، يمثلان خارطة طريق نحو تنمية دامجة ومستدامة.
وأضافت أن زيارة الوفد الإندونيسي تعكس النجاحات المحلية في قطاع النقل العام، التي باتت محط اهتمام، ونموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات نقل عام متطورة وشاملة.
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