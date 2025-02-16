وفد حكومي عربي يزور الأمانة ويطلع على تجربتها في التحول الرقمي

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الوكيل الإخباري- زار وفد من إحدى عشرة دولة عربية مديرية تكنولوجيا المعلومات في أمانة عمان الكبرى بهدف التعرف على سياسات التحول الرقمي في الأمانة، وتأثير الأمن السيبراني، والاستفادة من الخبرات الأردنية في هذا المجال. اضافة اعلان





وضم الوفد ثلاثين مشاركًا من رؤساء الأقسام وكبار الموظفين الحكوميين الذين يعملون في القطاعات الحكومية من 11 دولة عربية وهي: عُمان، الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، مصر، فلسطين، لبنان، العراق، الأردن، ليبيا، بالإضافة إلى الفريق المنظم من هولندا، وذلك ضمن برنامج تدريبي تقوده أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا.



وقال المدير التنفيذي لمديرية تكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة، إن جهود الأمانة في التحول الرقمي تأتي تماشيًا مع الاستراتيجيات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، ومع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي يضع التحول الرقمي في صدارة أولوياته لتعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي.



وقدّم عرضًا تعريفيًا حول سياسات وتنفيذ التحول الرقمي في أمانة عمان الكبرى، مع التركيز على تأثير الأمن السيبراني في ضمان نجاح هذه العمليات.



واستعرضت رئيس قسم المشاريع الاستراتيجية، المهندسة لانا العضايلة، دور الأمانة في التحول الرقمي وأهمية هذا التحول في تعزيز الخدمات الحكومية للمواطنين.



وتسعى أمانة عمان الكبرى، كجزء من المنظومة الحكومية الرقمية، إلى تعزيز الوصول السهل إلى الخدمات الرقمية، مما يسهم في تحسين تجربة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.



ويشار إلى أن أكاديمية لاهاي للحوكمة المحلية في هولندا تعمل على تعزيز الحوكمة المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية عملية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم، وأنها تعمل على مشاركة خبرات التحول الرقمي في الأردن نظرًا للخطوات الناجحة والمهمة التي تتخذها المملكة في مجال التحول الرقمي الحكومي.



وكانت أمانة عمان قد شاركت في برنامج "Digitization of Governments" الذي نظمته الأكاديمية العام الماضي بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في هذا المجال.