وفد سوري يزور هيئة النزاهة ويطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد

12:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763266 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبلت رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي اليوم الأربعاء، وفدًا من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، يرأسه رئيس الهيئة عامر العلي، للاطلاع على تجربة الهيئة الأردنية في مكافحة الفساد ونشر قيم وثقافة النزاهة. اضافة اعلان





وقال الدكتور حجازي إن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل ونقل المعرفة بين الجانبين وتعزيز أسس وأطر التعاون المشترك بينهما، مؤكدًا أن الأردن منفتح جدًا تجاه سوريا الشقيقة، وأن الشراكة بين الهيئتين تجسيد لرؤية قيادتي البلدين.



وأضاف أنه يأمل أن تثمر هذه الزيارة عن تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يشمل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتأطير التعاون بين البلدين.



من جهته، ثمّن العلي جهود الأردن قيادة وحكومة وشعبًا في مساندة سوريا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تعزيز التعاون في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد والاستفادة من تجربة الأردن الرائدة بهذا المجال، بالإضافة إلى نقل الخبرات.



بدورها، عرضت رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي سامية أبوشريف تجربة الوحدة وصلاحياتها في جمع المعلومات، وتقييم وتحليل الوضع المالي وغير المالي، وتنسيق تنفيذ السياسة العامة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق رؤية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



وضم الوفد، معاون رئيس الهيئة أحمد الشلاش، ومدير المعهد العالي للرقابة والتفتيش علي سليمان، ومدير التعاون الدولي محمد العطوي، ومدير التدريب والتأهيل زكريا بولص، ومدير العلاقات والاتصال الحكومي هشام الخطيب، ومدير المعلوماتية طارق الغوش.



وحضر اللقاء أعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وعدد من مديري المديريات، الذين عرضوا آلية عمل مديرياتهم وطبيعة أعمالها.

تم نسخ الرابط





