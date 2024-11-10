وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات مع الصين

وقال الخضري في بيان اليوم الأحد، عقب اختتام زيارة لوفد صناعي لجمهورية الصين الشعبية، إن العلاقات بين البلدين الصديقين قوية بمختلف المجالات، بينما تعتبر الصين شريكا تجاريا مهما للأردن.
وأضاف أن الوفد لمس خلال زياته التي استمرت عدة أيام، رغبة قوية من الجانب الصيني بزيادة الصادرات من المملكة، مؤكدا أن هذا يشكل فرصة حقيقية أمام الصناعة الأردنية للتصدير لبلد يعتبر من أهم الأسواق العالمية.
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