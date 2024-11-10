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وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات مع الصين

غرفة صناعة الأردن
غرفة صناعة الأردن
الأحد، 10-11-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري-    أكد العضو في مجلسي  ادارتي غرفتي صناعة الأردن وعمان، العين أحمد الخضري، أن المنتج الصناعي الأردني يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله ليكون بصدارة المنتجات العربية المصدرة للصين.

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وقال الخضري في بيان اليوم الأحد، عقب اختتام زيارة لوفد صناعي لجمهورية الصين الشعبية، إن العلاقات بين البلدين الصديقين قوية بمختلف المجالات، بينما تعتبر الصين شريكا تجاريا مهما للأردن.


وأضاف أن الوفد لمس خلال زياته التي استمرت عدة أيام، رغبة قوية من الجانب الصيني بزيادة الصادرات من المملكة، مؤكدا أن هذا يشكل فرصة حقيقية أمام الصناعة الأردنية للتصدير لبلد يعتبر من أهم الأسواق العالمية.

 
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