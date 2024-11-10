وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات مع الصين

الوكيل الإخباري- أكد العضو في مجلسي ادارتي غرفتي صناعة الأردن وعمان، العين أحمد الخضري، أن المنتج الصناعي الأردني يتمتع بجودة وتنافسية عالية تؤهله ليكون بصدارة المنتجات العربية المصدرة للصين.

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وقال الخضري في بيان اليوم الأحد، عقب اختتام زيارة لوفد صناعي لجمهورية الصين الشعبية، إن العلاقات بين البلدين الصديقين قوية بمختلف المجالات، بينما تعتبر الصين شريكا تجاريا مهما للأردن.