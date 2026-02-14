وفد صناعي يختتم زيارة عمل للكويت

الوكيل الإخباري- اختتم وفد صناعي ضم 25 شركة صناعية من مختلف القطاعات، زيارة عمل لدولة الكويت الشقيقة، لتعزيز تواجد المنتجات الأردنية الصناعية داخل الأسواق الكويتية.

وبحسب بيان اليوم السبت لغرفة صناعة عمان التي نظمت الزيارة، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، الذي ترأس الوفد، أهمية التعاون بين القطاعين الخاص الكويتي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 176 مليون دينار بالعام 2024.



وأشاد الجغبير بالتعاون الذي وفرته وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين والصناعة والتجارة والتموين والسفارة الأردنية لدى الكويت، لتسهيل إجراءات الزيارة وترتيب لقاءات العمل الثنائية للوفد الصناعي الأردني مع نظرائهم من رجال الأعمال الكويتيين.



ولفت إلى ان زيارة دولة الكويت تأتي بعد الزيارات الناجحة لوفود صناعية أردنية الى المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان وقطر والجزائر وألمانيا، والتي جرى خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال في تلك الدول، مضيفا أنه سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق المستهدفة.



وكان الوفد عقد لقاء عمل في غرفة تجارة وصناعة الكويت، جرى خلاله بحث تعزيز آليات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والارتقاء بما تحقق في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين في شتى المجالات.



وشملت الزيارة لقاءات مباشرة مع مسؤولين بالإدارات التنفيذية بأبرز الأسواق والمراكز التجارية بالكويت للتعريف بالمنتجات الأردنية، وتبادل العينات والكتالوجات لفتح قنوات تواصل مباشرة.



ووفق البيان، أشار مسؤولو الأسواق إلى أن المنتجات الأردنية تشهد رواجا في السوق الكويتية بدليل توفر منتجات أردنية تباع من خلالها، مع التأكيد على وجود فرص كبيرة لإضافة المزيد من المنتجات الأردنية مستقبلًا.



وزار الوفد كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية، للتعرف على آليات العمل داخل الجمعيات التعاونية التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من سوق التجزئة في الكويت، لبحث الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإدخال المنتج الأردني الى أسواقها.



بدورهم، أشار صناعيون شاركوا بالزيارة للنتائج الإيجابية التي حققتها، حيث لفت ثائر العاني من شركة ماتريكس، إلى أن المشاركة كانت فاعلة من خلال الالتقاء المباشر بأصحاب القرار ضمن الفئات المستهدفة، ما سهّل نجاح الشراكات التجارية المستقبلية.