وفد صيني يزور جامعة البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- زار مستشار الشؤون الثقافية في سفارة جمهورية الصين الشعبية مدير المركز الثقافي الصيني، تشاو شياو تشيانغ، يرافقه وفد من المركز الثقافي الصيني، والمستشارة التربوية للتبادل الثقافي، ريم حسين، جامعة البلقاء التطبيقية، وذلك ضمن التعاون المعرفي والتعليمي بين البلدين.

واطلع الوفد، خلال الزيارة، على الإنجازات الرقمية المتقدمة التي حققتها الجامعة، ومشاريع كلية الذكاء الاصطناعي، وتعرف على نماذج متميزة من إنجازات الطلبة التي تعكس دورهم كمواطنين عالميين فاعلين يوظفون المعرفة والتكنولوجيا في خدمة المجتمعات وصناعة المستقبل.



وأكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فخري العجلوني، خلال لقائه الوفد، أن الجامعة تولي الشراكات الدولية أولوية استراتيجية، انطلاقا من رسالتها في التعليم التطبيقي والابتكار، مشيرا إلى أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والثقافية الصينية يفتح آفاقا واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز البحث العلمي، وتمكين الطلبة من الانخراط في تجارب تعليمية عالمية.



وأضاف أن الجامعة حريصة على بناء جسور معرفية تسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميا وخدمة أهداف التنمية المستدامة.



بدوره، أكد تشيانغ متانة العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، مشددا على أهمية الاستثمار في الشباب والبحث العلمي بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وبناء جسور التفاهم بين الشعوب.



وأدارت المستشارة حسين حوارا شبابيا تفاعليا مع الطلبة في مسرح الجامعة، تناول التجربة الصينية التكاملية التي جمعت بين الثقافة والسياحة والتجارة، وكيف سخرت الصين التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصون الهوية وبناء نماذج تنموية مستدامة.



وتطرقت إلى التقدم النوعي للتعليم الجامعي في الصين وقدرته التنافسية عالميا، داعية الطلبة إلى ابتكار نماذج وطنية ريادية تنطلق من الخصوصية المحلية وتخاطب العالم بثقة، مؤكدة أن الطاقة الإنسانية الواعية في الأردن تمثل ميزة تنافسية حقيقية.



وشملت الزيارة عرضا قدمه المركز الثقافي الصيني حول إنجازات طريق الحرير، من خلال لوحات ومحطات تفاعلية قدمت رؤية شاملة للأبعاد الحضارية والاقتصادية والثقافية للتجربة الصينية.