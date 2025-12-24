وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

وحسب بيان صحفي عن مستشفى الجامعة، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على واقع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، لا سيما في مجال زراعة الكبد، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقات تدريبية بين الجانبين.
وأكد المدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن المستشفى يرحب بمثل هذه الزيارات التي تعكس مكانته الطبية والأكاديمية، مشيرًا إلى حرص المستشفى على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير برامج زراعة الأعضاء والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من الأقسام تضمنت وحدة تنظير الجهاز الهضمي، ودائرة الاشعة، وقسم العمليات في المستشفى، جرى خلالها استعراض الإمكانيات الفنية والبشرية، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتعليم الطبي.
