الأربعاء 2025-12-24 05:41 م

وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

ب
جانب من الزيارة
الأربعاء، 24-12-2025 05:14 م

الوكيل الإخباري- اطلع وفد طبي من مستشفى وجامعة أجبادم في إسطنبول برئاسة الدكتور حمدي كراكيلي، اليوم الأربعاء على تجربة مستشفى الجامعةالأردنية في زراعةالكبد، وذلك على هامش انعقاد اليوم الوطني العلمي الثالث للتبرع بالأعضاء وزراعتها، الذي تستضيفه الجامعة الأردنية.

اضافة اعلان


وحسب بيان صحفي عن مستشفى الجامعة، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على واقع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، لا سيما في مجال زراعة الكبد، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقات تدريبية بين الجانبين.


وأكد المدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن المستشفى يرحب بمثل هذه الزيارات التي تعكس مكانته الطبية والأكاديمية، مشيرًا إلى حرص المستشفى على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير برامج زراعة الأعضاء والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.


وشملت الزيارة جولة ميدانية في عدد من الأقسام تضمنت وحدة تنظير الجهاز الهضمي، ودائرة الاشعة، وقسم العمليات في المستشفى، جرى خلالها استعراض الإمكانيات الفنية والبشرية، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالات التدريب والتعليم الطبي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية اختتام المرحلة الثانية من مشروع استعادة السلاحف البحرية في العقبة

"العون الطبي": إجراء 300 عملية جراحية مجانية خلال 2025

أخبار محلية "العون الطبي": إجراء 300 عملية جراحية مجانية خلال 2025

ب

أخبار محلية بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم

القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

شؤون برلمانية القاضي يدعو لاجتماع نيابي لمناقشة استراتيجية النظافة للأعوام 2026–2027

ب

أخبار محلية وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

الأردن يرحب باتفاق مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق مسقط بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن

"الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

أخبار الشركات "الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال

بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا

أخبار الشركات بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا وتُصبح الأولى في قطاع تأجير السيارات بالحصول على شهادة Great Place to Work® في الأردن



 






الأكثر مشاهدة