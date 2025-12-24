وفد طبي تركي يطلع على تجربة مستشفى الجامعة في زراعة الكبد

الوكيل الإخباري- اطلع وفد طبي من مستشفى وجامعة أجبادم في إسطنبول برئاسة الدكتور حمدي كراكيلي، اليوم الأربعاء على تجربة مستشفى الجامعةالأردنية في زراعةالكبد، وذلك على هامش انعقاد اليوم الوطني العلمي الثالث للتبرع بالأعضاء وزراعتها، الذي تستضيفه الجامعة الأردنية.

وحسب بيان صحفي عن مستشفى الجامعة، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على واقع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، لا سيما في مجال زراعة الكبد، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وإمكانية عقد اتفاقات تدريبية بين الجانبين.



وأكد المدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن المستشفى يرحب بمثل هذه الزيارات التي تعكس مكانته الطبية والأكاديمية، مشيرًا إلى حرص المستشفى على تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في تطوير برامج زراعة الأعضاء والارتقاء بجودة الرعاية الصحية.