وفد طبي من كردستان العراق يطلع على تجربة الأردن بالسياحة العلاجية

الوكيل الإخباري - أطلع أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، وافدا طبيا من إقليم كردستان العراق، على تجربة الأردن في السياحة العلاجية.



وعرض الشبول خلال استقباله الوفد الذي يرأسه مستشار وزير الصحة بالإقليم الدكتور سعدون رستم، مهام وزارة الصحة ودورها الإشرافي والرقابي، ومستوى الخدمات العلاجية والاستشفائية للمرضى العرب والأجانب الذين يقصدون الأردن للعلاج.



وبين إجراءات الوزارة من خلال مديرية السياحة العلاجية والملحق الصحي في إقليم كردستان العراق لضمان تلقي جميع المرضى الخدمات الصحية على أكمل وجه في مختلف المستشفيات الأردنية وبالمستوى المطلوب.



وضم الوفد، مستشار وزير الصحة بإقليم كردستان العراق الدكتور سامان حمه خورشيد، ومدير عام الشؤون الصحية الدكتور كاوه خليل، ومدير عام الصحة في محافظة أربيل الدكتور دلوان محمد، ورئيس الصندوق السرطاني في الوزارة الدكتور فرست سعيد، ومدير عام الصحة في قضاء كويه الدكتور كامران عباس، ومدير الصحة الدولية الدكتور متين عبدالرزاق عادل.



وحضر اللقاء، مدير مديرية السياحة العلاجية بوزارة الصحة الدكتور أمين معايطة، وممثل هيئة تنشيط السياحة في العراق خالد الكيلاني.



وعقب اللقاء، زار الوفد الضيف مركزي سميح دروزة للأورام، والطب النووي في مستشفيات البشير، واطلع على خدماتهما العلاجية والاستشفائية، كما سيزور الوفد مركز الحسين للسرطان ومستشفيات خاصة ومواقع طبيعية استشفائية كالبحر الميت وحمامات ماعين.