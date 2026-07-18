وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري أردني برئاسة قائد قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

اضافة اعلان



واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة حول المهام والواجبات الموكلة للوحدة، ومستوى الجاهزية الفنية والعملياتية وسير العمل في مختلف مرافقها، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها دعماً لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار.