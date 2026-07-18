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وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2

وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2
وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2
 
السبت، 18-07-2026 12:16 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد عسكري أردني برئاسة قائد قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2 العاملة ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة حول المهام والواجبات الموكلة للوحدة، ومستوى الجاهزية الفنية والعملياتية وسير العمل في مختلف مرافقها، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها دعماً لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار.


والتقى الوفد قائد القوة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) الفريق أول أوليسيس دي ميسكيتا غوميز، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات سير المهام العملياتية، والدور الذي تؤديه الوحدة الأردنية في دعم جهود البعثة الأممية.

 
 


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