وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه قائد الوحدة حول المهام والواجبات الموكلة للوحدة، ومستوى الجاهزية الفنية والعملياتية وسير العمل في مختلف مرافقها، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنفذها دعماً لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار.
والتقى الوفد قائد القوة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) الفريق أول أوليسيس دي ميسكيتا غوميز، حيث جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات سير المهام العملياتية، والدور الذي تؤديه الوحدة الأردنية في دعم جهود البعثة الأممية.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق
-
السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن
-
وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس
-
ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد
-
"التربية": 292 مخالفة خلال امتحانات "التوجيهي"
-
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة
-
445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر