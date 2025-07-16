وفد عسكري ألماني يشيد باحترافية الحرس الملكي الخاص خلال زيارة رسمية

واستمع الوفد إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تضطلع بها قيادة الحرس الملكي الخاص، إضافة إلى استعراض أبرز الإنجازات والتطورات في مجالات التدريب والتأهيل.
وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في متحف الحرس الملكي الخاص، الذي يعرض المراحل التاريخية والتطورات التي مرت بها هذه التشكيلة، كما زار الوفد مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، واطلع على برامج الدورات التي تعقد فيها بما يتناسب مع خصوصية المهام المناطة بالحرس، وشملت الجولة ميادين التدريب والمرافق الميدانية.
واشتملت الزيارة أيضاً على جولة في مجموعة حرس الشرف ووحدة هندسة الحرس، حيث تم تنفيذ عرض ميداني لوحدة المراسم شمل تطبيقات للمشاة الصامتة، كما اطلع الوفد على الآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المهام الهندسية الخاصة.
وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الضيف بمستوى الجاهزية والكفاءة التدريبية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الملكي الخاص، وبالاحترافية العالية التي ظهرت في تنفيذ الفعاليات والمهام العسكرية المختلفة.
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