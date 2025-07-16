وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية.
وجال الوفد الضيف في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC)، واطلع على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.
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