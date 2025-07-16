وفد عسكري باكستاني يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري باكستاني، اليوم الأربعاء، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

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واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية.