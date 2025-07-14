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وفد عسكري سعودي يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

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جانب من الزيارة
 
الإثنين، 14-07-2025 06:13 م

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري سعودي، اليوم الاثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

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واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية.


وجال الوفد الضيف في مركز التدريب البحري، واطلعوا على الإمكانيات والدورات التي تعقدها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وأشادوا بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة تسليحاً وتأهيلاً وتدريباً.


وفي نهاية الزيارة، عبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم لقيادة القوة البحرية الملكية والزوارق الملكية على حسن الاستقبال والترحاب، وتم تبادل الهدايا بين الجانبين.


يشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين القوات البحرية خاصة المطلة منها على البحر الأحمر، والتي تسهم في تقريب وجهات النظر حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.

 
 
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