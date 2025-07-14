وفد عسكري سعودي يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ضمن منطقة المسؤولية.
وجال الوفد الضيف في مركز التدريب البحري، واطلعوا على الإمكانيات والدورات التي تعقدها قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وأشادوا بالمستوى المتميز والاحترافية العالية التي تتمتع بها مرتبات القوة تسليحاً وتأهيلاً وتدريباً.
وفي نهاية الزيارة، عبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم لقيادة القوة البحرية الملكية والزوارق الملكية على حسن الاستقبال والترحاب، وتم تبادل الهدايا بين الجانبين.
يشار إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين القوات البحرية خاصة المطلة منها على البحر الأحمر، والتي تسهم في تقريب وجهات النظر حيال العديد من التحديات والقضايا المشتركة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. ربط محطات الرصد الإشعاعي الثابتة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
"الشباب" و"منتدى الاستراتيجيات" ينظمان جلسة تعريفية بجائزة الحسين للعمل التطوعي
-
"تطوير الأعمال" يُكرم قصص نجاح للمستفيدين من برامجه في إربد
-
خلال زيارته لمادبا .. الفراية يوجه بضرورة الانسجام بين الجهات التنفيذية
-
الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة
-
عبور 1500 شاحنة يوميا عبر مركز حدود جابر
-
إطلاق دورة تدريبية في الطفيلة لتأهيل الشباب في صناعة منتجات الألبان
-
الحنيطي يفتح فرعاً جديداً لصندوق الإئتمان العسكري في محافظة المفرق