وفد عسكري مصري يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة ضمن منطقة المسؤولية.
وأطلع الوفد خلال جولته في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC)، على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل يسهم في تطوير الأداء العملياتي والتدريبي واللوجستي من خلال تبادل الخبرات المشتركة فيما بينها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك
-
طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن
-
حقيقة فصل عضو هيئة تدريس من كلية الهندسة في جامعة اليرموك
-
أكثر من 83 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة"
-
الأردن يؤكد تعرض قوافله الإغاثية للتعطيل المتعمد لمنع وصولها لغزة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف الأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية اليوم
-
القنصل العام في جدة يزور وفد منتخب كرة السلة
-
جلسات حول جائزة ولي العهد للعمل التطوعي وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي