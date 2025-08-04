وفد عسكري مصري يزور القوة البحرية والزوارق الملكية

الوكيل الإخباري- زار وفد عسكري مصري، اليوم الإثنين، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، وكان في استقباله قائد القوة.

اضافة اعلان



واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية، وسير الأمور التدريبية واللوجستية التي تقوم بها قيادة القوة ضمن منطقة المسؤولية.



وأطلع الوفد خلال جولته في مركز العمليات البحري والمركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيرة (JROC)، على منظومة الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، وأجهزة المراقبة المتطورة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة المسيرة البحرية.