 
السبت 2025-02-15 07:56 م
 

وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السبت، 15-02-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد فرنسي رفيع المستوى مدينة العقبة، وذلك ضمن برنامج تعريفي شامل بالمنتج السياحي الأردني بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

اضافة اعلان


وهدفت الزيارة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتسليط الضوء على التجارب المحلية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تجمع بين التاريخ والحداثة، ما يعزز مكانة العقبة ووادي رم كنموذج متميز للتنمية السياحية المستدامة في المنطقة.


وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، خلال استقباله الوفد الضيف، أهمية العقبة كوجهة سياحية متكاملة تتميز بتجارب ومنتجات سياحية متنوعة تجذب السوق الفرنسي الذي يُعد من أهم الأسواق الرافدة للعقبة والأردن بشكل عام.
وأضاف أن السلطة تعمل على استهداف هذا السوق من خلال حملات ترويجية وتسويقية متخصصة، إضافة إلى المشاركة بالمعارض والأسواق الدولية للتعريف بالعقبة ووادي رم.

 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تشكر حماس بعد الإفراج عن الأسير تروفانوف

ارشيفية

فلسطين سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

غزة

فلسطين مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق مؤتمر حول التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا



 




الأكثر مشاهدة