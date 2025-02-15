وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

الوكيل الإخباري- زار وفد فرنسي رفيع المستوى مدينة العقبة، وذلك ضمن برنامج تعريفي شامل بالمنتج السياحي الأردني بتنظيم من هيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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وهدفت الزيارة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتسليط الضوء على التجارب المحلية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تجمع بين التاريخ والحداثة، ما يعزز مكانة العقبة ووادي رم كنموذج متميز للتنمية السياحية المستدامة في المنطقة.