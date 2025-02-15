وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

وهدفت الزيارة إلى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتسليط الضوء على التجارب المحلية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تجمع بين التاريخ والحداثة، ما يعزز مكانة العقبة ووادي رم كنموذج متميز للتنمية السياحية المستدامة في المنطقة.
وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، خلال استقباله الوفد الضيف، أهمية العقبة كوجهة سياحية متكاملة تتميز بتجارب ومنتجات سياحية متنوعة تجذب السوق الفرنسي الذي يُعد من أهم الأسواق الرافدة للعقبة والأردن بشكل عام.
وأضاف أن السلطة تعمل على استهداف هذا السوق من خلال حملات ترويجية وتسويقية متخصصة، إضافة إلى المشاركة بالمعارض والأسواق الدولية للتعريف بالعقبة ووادي رم.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد
-
انطلاق مؤتمر حول التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا
-
اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات
-
الديوان الملكي يعزي الداوود والعجوري
-
وزير التربية: الوزارة تحرص على تعزيز ثقافة التميز والإبداع لدى الطلبة
-
الصفدي ينقل تحيات الملك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
-
حركة عبور نشطة للشاحنات عبر المعابر الجمركية
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان