الأربعاء 2026-07-08 07:43 م

وفد ماليزي يبحث آفاق الشراكة العلمية مع جامعة مؤتة

ب
جانب من اللقاء
 
الأربعاء، 08-07-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات، خلال استقباله وفدا من الجامعة الماليزية برئاسة مدير معهد الدراسات اللغوية العربية الدكتور الحاج سليمان بن إسماعيل، آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين.

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وأكد النعيمات، أن "مؤتة" تنتهج سياسة الانفتاح على الجامعات المرموقة إقليميا ودوليا، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، وتعزز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن الجامعة تمتلك برامج أكاديمية نوعية، وكفاءات علمية متميزة، وبيئة جامعية جاذبة للطلبة من مختلف الجنسيات.


وقال إن الجامعة تولي اهتماما خاصا باستقطاب الطلبة الدوليين، وتوفير مختلف أشكال الدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية التي تضمن لهم تجربة تعليمية متكاملة، مؤكدا أن التعاون مع الجامعات الماليزية يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بين البلدين.


من جانبه، أشاد بن إسماعيل، بما تتمتع به "مؤتة" من مكانة أكاديمية وسمعة علمية متميزة، مؤكدا اهتمام الجامعة الماليزية بتعزيز التعاون مع "مؤتة"، لا سيما في مجالات تعليم اللغة العربية، وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.


وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون في تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة، وتبادل الخبرات، واستقطاب الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة مؤتة، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات البحثية والعلمية ذات الاهتمام المشترك.


وفي ختام اللقاء، وقع الجانبان خطاب نوايا يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقية تعاون أكاديمي، بما يسهم في تطوير برامج مشتركة، وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، وفتح آفاق أوسع أمام الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعة مؤتة، في إطار رؤية الجامعة الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.


من جهة أخرى، فاز فريق جامعة مؤتة بالمركز الأول في مسابقة "أقنعني" التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، بعد مشاركة متميزة أظهر خلالها الطلبة مهاراتهم في الحوار والإقناع والتفكير النقدي.


وضم فريق الجامعة الطلبة صقر الليمون وعبدالحميد الذنيبات وأصيل العبادلة وسمر الجرادات ونقاء المجالي ومعاذ الليمون وأشرف على الفريق الأستاذ أيمن الضمور والأستاذة وهبه المواجدة من دائرة الهيئات الطلابية.

 
 


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