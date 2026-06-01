وفد مجلس الأعيان يبحث قضايا العمل العربي في جنيف

الوكيل الإخباري- شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد، وأعضاء اللجنة العين شرحبيل ماضي، والعين نسيمة الفاخري، في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. اضافة اعلان





وبحسب بيان المجلس اليوم الاثنين، شارك الأعيان على هامش المؤتمر في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية، الذي بحث المواقف العربية حيال البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وناقش الاجتماع موضوع رئاسة الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي والمناصب المنبثقة عنها، والتنسيق العربي بشأن الترشحات والمشاركة الفاعلة في مختلف اللجان والأجهزة التابعة للمؤتمر.



وأكد المشاركون مواصلة دعم القضية الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي ذات الصلة بأوضاع العمال العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين.



وجرى خلال الاجتماع عرض الممارسات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة، التي أثرت بشكل ملحوظ على أوضاع العمال وخسارة آلاف الوظائف وفرص العمل في الضفة الغربية المحتلة.



وتناول الاجتماع متابعة قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن تعليق العمل ببعض أحكام النظام الأساسي لمؤتمر العمل الدولي فيما يتعلق بمشاركة دولة فلسطين، حيث جرى تأكيد أهمية تعزيز حضور فلسطين ودعم حقوقها داخل المنظمة.



كما ناقش المشاركون آخر المستجدات المتعلقة بالتصديقات على تعديل عام 1986 لدستور منظمة العمل الدولية، بشأن توسيع التمثيل في مجلس إدارة مكتب العمل الدولي.



وبحث الاجتماع استراتيجية التعاون الإنمائي للمنظمة للفترة 2026–2029، وأهمية التوسع في استخدام اللغة العربية داخلها، إضافة إلى تعزيز التعاون الإنمائي بين منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية بما يخدم مصالح الدول العربية.



وشدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الوفود العربية المشاركة في مؤتمر العمل الدولي، بما يسهم في توحيد المواقف العربية وتعزيز الحضور العربي في مختلف أعمال المؤتمر.





