وفد من أعيان ونواب البلقاء يطلع على إنجازات البلقاء التطبيقية

الوكيل الإخباري- اطلع وفد من أعيان ونواب محافظة البلقاء خلال زيارة لجامعة البلقاء التطبيقية، على إنجازات الجامعة وخططها ومشاريعها المستقبلية، وذلك وفقا لأحدث المعايير الأكاديمية والتقنية.

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وأكد العين الدكتور عبد الله النسور خلال اللقاء، أهمية التعليم التقني باعتباره أساسًا لتزويد الشباب بالمهارات العملية التي تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني، داعيا أعيان ونواب المحافظة إلى دعم مشاريع الجامعة التي تسهم في تحقيق رؤية مشتركة نحو تعليم نوعي وتنمية مجتمعية مستدامة.



بدوره أشاد محافظ البلقاء سلمان النجادا، بجهود الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، لافتا الى أنها شريك استراتيجي في تعزيز الوعي وتوفير فرص العمل للشباب، وذلك من خلال البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات سوق العمل.



من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، التزام الجامعة بتطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءتها الأكاديمية، لافتا إلى أبرز المشاريع التي تنفذها الجامعة ومنها مشروع الطاقة المتجددة في منطقة حمرة الصحن، ومشروع إنشاء كلية جرش التقنية لدعم التعليم التقني في محافظة جرش، ومشروع كلية الذكاء الاصطناعي، ومبنى تكنولوجيا المعلومات بمساحة 16 ألفا و500 متر مربع، بتمويل ذاتي من الجامعة وبتكلفة تقديرية 7,7 مليون دينار.



وبين أن الجامعة أطلقت مشروع إنشاء القاعات التدريسية والصالة الرياضية في كلية عجلون الجامعية، بقدرات استيعابية متطورة لتحسين الحياة الطلابية وبيئة التعليم فيها، مؤكدا أن تطوير التعليم التقني يقع في صميم أولويات الجامعة، كما لفت إلى التعاون المستمر مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتحديث برامج الشهادة الجامعية المتوسطة، بما يعزز تأهيل الشباب بمهارات تقنية متقدمة.



وأضاف أن الجامعة تتابع تنفيذ خططها الطموحة والتي تتضمن إنشاء مبنى كلية التمريض والعلوم الطبية المساندة بمساحة 22 ألف متر مربع وبتكلفة تصل إلى 11 مليون دينار، بالإضافة إلى مشروع كلية الأميرة رحمة الجامعية وعدد من المشاريع في كلياتها.