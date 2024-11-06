وفد من أمانة عمان يزور بلدية برشلونة

11:31 ص

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الوكيل الإخباري- زار وفد من أمانة عمان الكبرى برئاسة نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي بلدية برشلونة الإسبانية، والتقى مفوضة العلاقات المواطنة والتنوع الديني سارة بلبيدا. اضافة اعلان





وتهدف زيارة الوفد إلى تعزيز علاقات التعاون بين المدينتين، و الاطلاع على تجارب بلدية برشلونة ومشاريعها في مختلف مجالات العمل البلدي و تبادل الخبرات في المجالات المشتركة.



وأكد القيسي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين المدينتين، مشيرا الى أن الأمانة وبلدية برشلونة تربطهما اتفاقية توأمة وتبادل ثقافي.



وأشار الى ان الامانة تسعى إلى مواكبة التطور والاطلاع على تجارب المدن الناجحة خاصة في مجال المدن الذكية، حيث بدأت بتطبيق الأنظمة الذكية في ستة مناطق في وسط عمان من خلال الرقابة الإلكترونية في الشوارع الرئيسية و الفرعية، و محطات الشحن الذكية، ونظام المواقف الالكتروني، وسيتم التوسع في تطبيق هذه الانظمة لتشمل كافة أنحاء العاصمة عمان.



وأضاف أن الأمانة أنجزت العديد من مشاريع البنية التحتية الهامة، حيث تم العمل على إنشاء منظومة نقل عام منظمة ومتطورة من خلال مشروع الباص سريع التردد، إضافة إلى العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن استراتيجية الأمانة للأعوام 2022-2026، أهمها تأسيس شركة لإدارة النفايات والاستثمار في هذا القطاع، و التحول الالكتروني في خدمات الأمانة.



من جانبها استعرضت بلبيدا خطط بلدية برشلونة والمشاريع التي تقوم تنفيذها فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومشاريع النقل العام وإدارة النفايات، إضافة إلى موضوع المدن الذكية.



وأشادت بمستوى التطور الذي وصلت إليه العاصمة عمان، و بالجهود التي تبذلها الأمانة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمدينة ومواطنيها، وأكدت استعداد الجانب الاسباني للتعاون مع الأمانة في مجالات العمل المشترك.



ورافق الوفد في زيارته عضو مجلس الامانة عن منطقة ابو نصير سلطان العواملة.



