الجمعة 2025-11-28 09:39 م

وفد من الأمم المتحدة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

جانب من الزيارة
الجمعة، 28-11-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري- زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة المنسق الإنساني للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية الدكتور راميز الكروف، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8، وكان في استقباله قائد قوة المستشفى.

واطلع الوفد خلال الزيارة على آلية العمل داخل المستشفى، وطبيعة التعامل مع مختلف الحالات المرضية، إلى جانب استعراض الاختصاصات الطبية المتوفرة وحجم الخدمات العلاجية والإنسانية التي تُقدَّم يومياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة لأهالي القطاع.


وأعرب الوفد عن تقديره للجهود الطبية والإغاثية التي يقدّمها المستشفى، وللدور المهم الذي تؤديه مبادرة "استعادة الأمل" عبر وحدة دعم مبتوري الأطراف، وما توفره من خدمات نوعية للحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً في ظل محدودية الإمكانات في مستشفيات غزة. مؤكداً حرصه على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون بما يسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتحسين مستوى الخدمات الصحية.


وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث آفاق توسيع التعاون لدعم النظام الصحي في قطاع غزة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات والمنظمات العاملة فيه، بما يسهّل مهمة المستشفى الميداني الأردني في أداء واجبه الإنساني وتجسيد رسالة المملكة الراسخة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

 
 


