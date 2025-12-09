وفد من البنك الدولي يطّلع على مشاريع "أرضي" في جرش

09:26 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756730 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار وفد من البنك الدولي، برئاسة مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بثينة قرمازي، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشاريع الزراعية المنفّذة ضمن برنامج "أرضي" في محافظة جرش، بمشاركة مدير مديرية الاستثمار في وزارة الزراعة، الدكتور محمود الربيع. اضافة اعلان





واطّلع الوفد على مشاريع ريادية مدعومة من البرنامج، من بينها مشروع هدى البندقجي للزراعة بدون تربة، والمموّل من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، حيث قدمت شرحًا حول تجربة تطبيق أنظمة الزراعة الحديثة داخل مشروعها.



وأشاد وفد البنك الدولي بالمشروع بوصفه نموذجًا ناجحًا لتمكين المرأة الريفية وتعزيز الابتكار الزراعي في المحافظة.



واستعرضت مدير زراعة جرش، الدكتورة عُلا محاسنة، واقع القطاع الزراعي في المحافظة، مشيرةً إلى التحديات التي يواجهها المزارعون بسبب محدودية الموارد المائية وتأثيرات التغير المناخي، مؤكدةً أن برنامج "أرضي" شكّل قيمةً إضافية من خلال إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتوفير فرص عمل للشباب في المناطق الريفية.



وأكد مساعد المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي، الدكتور محمد الصمادي، أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة في تمويل المشاريع الزراعية الحديثة، مشيراً إلى أن المشاريع المنفّذة ضمن البرنامج، مثل الزراعة بدون تربة وتقنيات الحصاد المائي، تعكس توجه الأردن نحو الزراعة الذكية وتدعم قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية.



وشملت الزيارة كذلك معهد التدريب المهني في جرش، حيث اطلع الوفد على مشروع تدريبي متخصص بالزراعة المائية، وتابع آلية التدريب العملي المقدم للشباب ضمن البرنامج على أنظمة الزراعة المائية وطرق إدارة المحاصيل الحديثة. واستمع الوفد إلى شرح حول أثر هذه البرامج في تزويد الشباب بمهارات تقنية تلائم احتياجات سوق العمل الزراعي.



واَسهم برنامج "أرضي" في تدريب نحو 4200 شاب وشابة من المتعطلين عن العمل على مهن زراعية متخصصة، ما انعكس إيجابًا على فرص تشغيلهم ودعم التنمية الريفية.



وفي ختام الزيارة، عبّر وفد البنك الدولي عن ارتياحه للتقدم المحقق ضمن البرنامج ونتائجه الإيجابية، مؤكدًا التطلع إلى تطويره وتوسيع نطاقه ليشمل دعم التعاونيات الزراعية والمهن الريفية، وتمكين المجتمعات المحلية خلال السنوات المقبلة.

تم نسخ الرابط





