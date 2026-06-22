وفد من الخدمات الطبية يزور بعثة الأمم المتحدة في الكونغو للاطلاع على إجراءات مكافحة فيروس الإيبولا

واطّلع الوفد خلال الزيارة على التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المطبقة في وحدة الطائرات العمودية التابعة للبعثة، مشيداً بمستوى الجاهزية والاحترازات المتخذة للحفاظ على سلامة العاملين والحد من مخاطر انتقال الأمراض المعدية.
كما والتقى الوفد كبير الأطباء العسكريين في جمهورية الكونغو الديمقراطية العقيد الطبيب جوزيف غواندي، حيث جرى بحث آخر المستجدات المتعلقة بفيروس الإيبولا، ومناقشة البروتوكولات الصحية المعتمدة للكشف المبكر عن الحالات المشتبه بها وآليات الاستجابة السريعة للتعامل مع الإصابات المحتملة.
وأكد الجانبان أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، وتعزيز التوعية الصحية والتدريب المستمر للكوادر الطبية والعاملين في الميدان، لا سيما في المناطق التي شهدت انتشاراً سابقاً للفيروس.
وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس دائرة الطب الوقائي وإدارة الأوبئة بالمستوى المتميز من الجاهزية الصحية والوقائية، مثمناً التزام العاملين بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة والحد من مخاطر انتشار الأمراض المعدية.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يستقبل كايا كالاس
-
الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران
-
الجغبير يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان
-
الأمانة تبحث والجامعة الأردنية تجميل وسط البلد
-
الصفدي: لا سلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
-
برعاية العيسوي.. مبادرة اتحاد أردنيات تنظم احتفالا بالاستقلال
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني كتيبة الحرس الملكي الآلية/ 6 في موقعها الجديد
-
وزير الشباب يتفقد جاهزية بث مباريات النشامى