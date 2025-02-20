وفد من القنصلية الفرنسية العامة في القدس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/5

وبين قائد القوة أن المستشفى الميداني جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة لدعم الأشقاء في الضفة الغربية، وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية لهم.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول طبيعة الخدمات المقدمة، وآلية العمل داخل المستشفى، والدور الإنساني الذي تؤديه الكوادر الطبية في تقديم الرعاية الصحية.
وأوضح مدير المستشفى أن الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، وتوفير العلاجات اللازمة وفق أحدث المعايير الطبية، مضيفاً أن المستشفى مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مما يتيح تقديم خدمات طبية متقدمة تسهم في التخفيف من معاناة المرضى وتحسين أوضاعهم الصحية.
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