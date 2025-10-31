وفد من المؤسسة السورية للبريد يزور الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك

04:20 م

الوكيل الإخباري- زار وفد رسمي من المؤسسة السورية للبريد برئاسة مديرها العام عماد الدين حمد، يوم أمس الخميس، الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، بحضور رئيس مجلس أمناء الأكاديمية سامي الداوود، والرئيس التنفيذي هنادي الطيب، ورئيس الأكاديمية إيهاب أبو ديه. اضافة اعلان





وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الجمعة، أكد أبو ديه، أن الأكاديمية تعتبر مؤسسة تدريبية ومبادرة إستراتيجية، ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني، في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، تم اعتمادها من هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتمنح شهادة الدبلوم بالتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية.



وأضاف أنه تم تصميم مجموعة من الدورات التدريبية الحديثة، وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية لتزويد المشاركين بالخبرة العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى الاحترافي على المنصات الرقمية، وإدارة المتاجر الإلكترونية وأمن المرسلات، وتحليل البيانات.



من جهته أكد حمد، أهمية التنسيق المشترك وتعزيز الشراكة الإستراتيجية للاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، في رفع سوية العاملين في القطاع البريدي السوري، وتحسين كفاءة الأداء وإدارة الخدمات وتقديم خدمات فعالة تلبي احتياجات المواطنين طبقا لأفضل المعايير والمواصفات العالمية.

