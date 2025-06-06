وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6

وأعرب قائد قوة المستشفى عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبات في تعزيز الألفة والتلاحم بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، ثمّن الوفد الضيف، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساعيها لدعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع يمثل دعمًا طبيًا وإنسانيًا يقصده أبناء خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة.
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