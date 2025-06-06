الجمعة 2025-06-06 05:35 م
 

وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الجمعة، 06-06-2025 03:56 م
الوكيل الإخباري- زار وفد من المجتمع المحلي في مدينة خان يونس، اليوم الجمعة، قيادة قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 6، لتقديم التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وأعرب قائد قوة المستشفى عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية، مشيرًا إلى أهمية هذه المناسبات في تعزيز الألفة والتلاحم بين أبناء الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، ثمّن الوفد الضيف، الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومساعيها لدعم ومساندة صمود الأشقاء في قطاع غزة، مؤكدين أن المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع يمثل دعمًا طبيًا وإنسانيًا يقصده أبناء خان يونس والأحياء المجاورة في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه أبناء قطاع غزة.
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أسواق ومال وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون

أخبار محلية جولات تفقدية على حظائر الأضاحي في عجلون

النشامى إلى المونديال

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم

رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

أخبار محلية رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ بتأهل منتخب النشامى إلى نهائيات كأس العالم

صورة تعبيرية لحزمة أصناف غذائية

عربي ودولي الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار

روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

عربي ودولي روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا

جانب من الزيارة

أخبار محلية وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6

جانب من الزيارة

أخبار محلية القوات المسلحة تحتفل بعيد الأضحى المبارك وكبار الضباط يعودون المرضى في جميع المستشفيات العسكرية



 
 





الأكثر مشاهدة