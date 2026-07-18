وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

وقرأ الوفد سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ووضع إكليلاً من الزهور على أضرحتهم، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن فلسطين.
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