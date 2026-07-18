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وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس
وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس
 
السبت، 18-07-2026 01:54 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، السبت، مقبرة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس، التي تضم رفات كوكبة من شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم العسكري في معارك عام 1967، وذلك تجسيداً لنهج القوات المسلحة في الوفاء لشهدائها وصون إرثهم العسكري والوطني.

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وقرأ الوفد سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ووضع إكليلاً من الزهور على أضرحتهم، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن فلسطين.

 
 


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