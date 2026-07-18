وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

الوكيل الإخباري- زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، السبت، مقبرة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس، التي تضم رفات كوكبة من شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم العسكري في معارك عام 1967، وذلك تجسيداً لنهج القوات المسلحة في الوفاء لشهدائها وصون إرثهم العسكري والوطني.

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