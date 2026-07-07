وفد من بلدية بكين يطلع على تجربة أمانة عمان في التحول الرقمي

جاء ذلك خلال زيارة للوفد الى الأمانة، التقى رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، بحضور عدد من نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين والمدراء المعنيين في الأمانة. وتأتي زيارة الوفد التي تستمر 3 أيام، بهدف تبادل الخبرات وبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي تشمل تطوير مراكز الاتصال لخدمة المواطنين والاستجابة للشكاوى، والخدمات الحكومية، وتطوير المدن الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة البيانات، والابتكار في تقديم الخدمات العامة.
ورحب الشواربة، خلال اللقاء، بالوفد الضيف، مشيدا بالعلاقات الأردنية الصينية القائمة على التعاون المستمر، ومتانة الشراكة بين أمانة عمان الكبرى وبلدية بكين، اللتين ترتبطان باتفاقية تعاون منذ العام 1990.
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