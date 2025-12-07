وفد من مجلس الأعيان يشارك بمنتدى الدوحة

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، يضم الوفد أعضاء الأعيان: المهندس يحيى الكسبي، وخولة العرموطي، والدكتورة ريم أبو دلبوح، ونسيمة الفاخري.
ويشارك في المنتدى، الذي ينعقد في الفترة بين 6 إلى 8 من كانون الأول الحالي، أكثر من 6 آلاف شخص من 160 دولة.
ويبحث المنتدى الظروف الإقليمية والدولية التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لخفض التوتر، ودعم السلام والاستدامة في المنطقة والعالم، من خلال ترسيخ العدالة وتعزيز التنمية الإنسانية ومبادئ الحلول السلمية لمختلف النزاعات.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش والنواب يبحثان تفاصيل موازنة 2026 لتعزيز الجاهزية العسكرية والطبية
-
الصفدي يستقبل سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ويبحث تعزيز العلاقات الثنائية
-
الصفدي يستقبل كايا كالاس ويبحثان تطوير الشراكة الأردنية – الأوروبية
-
مدير إدارة السير: 2916 مخالفة استعراضية في 2025
-
"إدارة وتشغيل الموانئ": عودة حركة الشحن والمناولة إلى طبيعتها
-
الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية
-
ورشة توعوية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر في قطاع العمالة المنزلية
-
انطلاق أعمال المؤتمر البيئي الأردني السابع