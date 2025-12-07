وفد من مجلس الأعيان يشارك بمنتدى الدوحة

05:57 م

الوكيل الإخباري- شارك وفد من مجلس الأعيان في الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الدوحة 2025، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.





وبحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، يضم الوفد أعضاء الأعيان: المهندس يحيى الكسبي، وخولة العرموطي، والدكتورة ريم أبو دلبوح، ونسيمة الفاخري.



ويشارك في المنتدى، الذي ينعقد في الفترة بين 6 إلى 8 من كانون الأول الحالي، أكثر من 6 آلاف شخص من 160 دولة.



ويبحث المنتدى الظروف الإقليمية والدولية التي تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود لخفض التوتر، ودعم السلام والاستدامة في المنطقة والعالم، من خلال ترسيخ العدالة وتعزيز التنمية الإنسانية ومبادئ الحلول السلمية لمختلف النزاعات.

