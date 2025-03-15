وفد من مجلس التطوير التربوي لمدارس كفرسوم يلتقي وزير التربية

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن متابعة إنشاء مدرسة جديدة ثانوية للذكور في بلدة كفرسوم، وكذلك تأمين مستلزمات المدارس من البنى التحتية والصيانة والقوى البشرية والمرافق والتسهيلات والمعدات والاستحداثات والبيئة التربوية وغيرها لمدارس كفرسوم ومدارس لواء بني كنانة.
بدوره وعد الوزير المحافظة بإنجاز الممكن من تلك الطلبات وتقديم بعض الأمور والمواد المستعجلة لمدارس اللواء.
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