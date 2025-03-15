 
السبت 2025-03-15 09:46 م
 




            

        








    

        

        

            وفد من مجلس التطوير التربوي لمدارس كفرسوم يلتقي وزير التربية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    جانب من اللقاء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        08:57 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 التقى وفد من مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس كفرسوم، اليوم السبت، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي المحافظة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتورة سحر الشخاترة.
اضافة اعلان

وجرى خلال اللقاء، الحديث عن متابعة إنشاء مدرسة جديدة ثانوية للذكور في بلدة كفرسوم، وكذلك تأمين مستلزمات المدارس من البنى التحتية والصيانة والقوى البشرية والمرافق والتسهيلات والمعدات والاستحداثات والبيئة التربوية وغيرها لمدارس كفرسوم ومدارس لواء بني كنانة.

بدوره وعد الوزير المحافظة بإنجاز الممكن من تلك الطلبات وتقديم بعض الأمور والمواد المستعجلة لمدارس اللواء.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            وفد من مجلس التطوير التربوي لمدارس كفرسوم يلتقي وزير التربية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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