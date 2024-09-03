وفد من مجلس الخدمة العامَّة العراقي يزور رئاسة الوزراء

الوكيل الإخباري- زار وفد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة.

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وأكد كريشان في مستهل اللقاء الذي حضره رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، عمق علاقات الأخوة الأردنية - العراقية، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



وعرض كريشان للملامح العامة لمشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدا أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمهارات والتجارب في مختلف المجالات، سيما في مجال تطوير وتحديث القطاع العام وأهمية ذلك في تطوير قدرات المؤسسات وتمكينها.



بدورها، عرضت نمروقة لتجربة المملكة في مجال تحديث القطاع العام، ومحاور خارطة تحديث القطاع العام ومكوناتها الرئيسة، وحزمة التشريعات التي جرى تعديلها وتطويرها لغايات الارتقاء بأداء المؤسسات والمساهمة في تطوير قدرات الموظفين وإمكاناتهم لضمان تقديم أفضل الخدمات.



وأكدت الحرص على مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة والمهارات بين البلدين الشقيقين، والاستفادة من التجارب المشتركة، مبدية الاستعداد لوضع الخبرات والإمكانات الأردنية أمام الأشقاء العراقيين للاستفادة منها.



وقدمت مدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وداد قطيشات، عرضا لأهم ملامح خارطة طريق تحديث القطاع العام، والإنجازات التي تحققت في البرنامج التنفيذي للأعوام 2023- 2025 حتى الآن، بالإضافة إلى الأولويات والمشروعات التي يتم العمل على تنفيذها حاليا ضمن خطة العام الحالي.