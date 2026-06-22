وفد من مجلس محافظة معان يشيد بالتطورات في كلية معان الجامعية ونهج العمل المؤسسي في جامعة البلقاء التطبيقية

10:02 ص

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وفداً من مجلس محافظة معان برئاسة الدكتور موسى الشلبي، وعضوية كل من السيد عاطف النوافلة والسيد جايز الجازي، وبحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز وخدمة المجتمع المحلي الأستاذ الدكتور خالد ناصر الزعبي، ومساعد رئيس الجامعة الدكتور أشرف الوريكات. اضافة اعلان





وبحث اللقاء واقع كلية معان الجامعية ودورها في خدمة المجتمع المحلي، وعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الأخيرة على المستويات الأكاديمية والإدارية والخدمية.



وأكد الدكتور العجلوني حرص جامعة البلقاء التطبيقية على تطوير كلياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز دورها التنموي والتعليمي، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي.





