وفد من مجلس محافظة معان يشيد بالتطورات في كلية معان الجامعية ونهج العمل المؤسسي في جامعة البلقاء التطبيقية

وبحث اللقاء واقع كلية معان الجامعية ودورها في خدمة المجتمع المحلي، وعرض أبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الأخيرة على المستويات الأكاديمية والإدارية والخدمية.
وأكد الدكتور العجلوني حرص جامعة البلقاء التطبيقية على تطوير كلياتها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، وتعزيز دورها التنموي والتعليمي، بما ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها في خدمة الطلبة والمجتمع المحلي.
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