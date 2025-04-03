وفد من مجمع ناصر الطبي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5

واستمع الوفد إلى إيجاز عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية وعودة العمليات العسكرية في مناطق متعددة من القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
الملك يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول في صوفيا
-
الملك يبحث مع الرئيس البلغاري العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
-
"زراعة عجلون" تؤكد على مواصلة الإرشادات لتعزيز الإنتاجية
-
صدور ارادات ملكية سامية
-
الديوان الملكي يعزي الحياصات والمرايات والدباس والخليفات