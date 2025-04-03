الخميس 2025-04-03 09:12 م
 

وفد من مجمع ناصر الطبي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5

وفد من مجمع ناصر الطبي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5
وفد من مجمع ناصر الطبي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5
 
الخميس، 03-04-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   زار وفد من مجمع ناصر الطبي، أحد مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني- جنوب غزة 5، وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى.

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واستمع الوفد إلى إيجاز عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، جراء الحرب الإسرائيلية وعودة العمليات العسكرية في مناطق متعددة من القطاع.

 
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