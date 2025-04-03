وفد من مجمع ناصر الطبي يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5

الوكيل الإخباري- زار وفد من مجمع ناصر الطبي، أحد مستشفيات وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، المستشفى الميداني الأردني- جنوب غزة 5، وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى.

اضافة اعلان