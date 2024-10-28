وفد من مستشفى النجاح الوطني يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس 4

وتأتي الزيارة لتعزيز أطر التعاون بين المستشفى الميداني الأردني، ومستشفى النجاح ومستشفيات المجتمع المحلي في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهل والأشقاء في مدينة نابلس.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل حول آلية عمل المستشفى للمرحلة المقبلة، والتخصصات الطبية المتوفرة والتجهيزات الحديثة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والتي تعكس الاهتمام الكبير بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين تلبية لاحتياجاتهم في مدينة نابلس.
وجال الوفد في أقسام المستشفى للاطلاع على التجهيزات الطبية الحديثة التي يوفرها المستشفى للقيام بعمله وواجبه الإنساني من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة والرعاية الصحية على أكمل وجه.
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