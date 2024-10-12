وفد من منظمة مسلمون حول العالم يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4

الوكيل الإخباري- زار وفد من منظمة مسلمون حول العالم، اليوم السبت، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/4 وكان في استقبالهم قائد قوة المستشفى.

اضافة اعلان



واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.



واطلع الوفد خلال الزيارة على جهود المبادرة الملكية السامية " استعادة أمل" في تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في القطاع، ما يسهم في إعادة الأمل ورسم الابتسامة على وجوه فاقدي الأطراف من الأهل والأشقاء في قطاع غزة.