وفد من منظمة مسلمون حول العالم يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 4

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز حول المهام والخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعانيها أهالي القطاع جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.
واطلع الوفد خلال الزيارة على جهود المبادرة الملكية السامية " استعادة أمل" في تركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف في القطاع، ما يسهم في إعادة الأمل ورسم الابتسامة على وجوه فاقدي الأطراف من الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع، وإبراز الدور الطبي والإنساني الذي يقدمه للأهل والأشقاء، مؤكدين دعمهم لجهود المستشفى الميداني الأردني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
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