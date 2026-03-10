وفد وزاري يناقش مع مسؤول أميركي الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

وبحسب قعوار، جاء اللقاء تأكيدًا على متانة العلاقات بين الحكومة الأردنية ووزارة الطاقة الأميركية.
وناقش الوفد الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة والتنقيب عن الغاز والتعدين والعناصر الحيوية، والربط المتعلق بالطاقة ضمن الممر الاقتصادي.
وضم الوفد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة.
