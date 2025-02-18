وقفة تضامنية في جامعة إربد الأهلية بعنوان "كلنا مع الملك"

وقال رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو ازريق في كلمته، إن الوقفة تأتي تعبيرا عن دعمنا وولائنا لجلالة الملك الذي يقود سفينة الوطن بحكمة وحنكة، مجسدا أسمى معاني الانتماء والعزة، ومدافعًا صلبا عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن جلالة الملك جعل من الثوابت الأردنية خطا أحمر لا يساوم عليه، مشيرا إلى أن مواقف جلالته المشرفة في الدفاع عن الحق الفلسطيني، ورفضه القاطع لمشاريع التهجير والتوطين، تؤكد بأن الأردن كان وسيبقى السند الأول لفلسطين، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، هي التزامٌ تاريخي لا يقبل المساومة.
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