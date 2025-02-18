وقفة تضامنية في جامعة إربد الأهلية بعنوان "كلنا مع الملك"

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة إربد الأهلية وقفة تضامنية بعنوان: "كلنا مع الملك"، بمشاركة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور ماجد أبو ازريق في كلمته، إن الوقفة تأتي تعبيرا عن دعمنا وولائنا لجلالة الملك الذي يقود سفينة الوطن بحكمة وحنكة، مجسدا أسمى معاني الانتماء والعزة، ومدافعًا صلبا عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.