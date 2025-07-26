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وقفية "خير الأردن" تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

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أرشيفية
 
السبت، 26-07-2025 07:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام عن حملة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، تطلقها وقفية "خير الأردن" يوم غد الأحد من خلال برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.

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ويتم التبرع للحملة عبر الاتصال بالبرنامج على الأرقام: 064747202 و 064747201 ، وكذلك على حساب الوقفية في البنك الإسلامي الأردني/ فرع الشميساني 006-2298530، أو عبر خدمة كليك على الرقم (00962798839444) البنك الإسلامي الأردني أو من خلال الاسم المستعار (WAQFIAH24).

 
 
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