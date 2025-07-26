وقفية "خير الأردن" تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

ويتم التبرع للحملة عبر الاتصال بالبرنامج على الأرقام: 064747202 و 064747201 ، وكذلك على حساب الوقفية في البنك الإسلامي الأردني/ فرع الشميساني 006-2298530، أو عبر خدمة كليك على الرقم (00962798839444) البنك الإسلامي الأردني أو من خلال الاسم المستعار (WAQFIAH24).
-
أخبار متعلقة
-
التربية توضح حول امتحان التوجيهي وتدريب المعلمين
-
النداء الصحي تطلق مبادرة ”نادي الصحة والمناخ“
-
نقابة الصحفيين تثمن موقف الأردن الإغاثي لقطاع غزة
-
المواصفات والمقاييس تجري أكثر من 65 ألف فحص في النصف الأول
-
بشرى حكومية لسكان الزرقاء وأجزاء من عمّان
-
قرار حكومي جديد بشأن البناء على الأراضي خارج التنظيم
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
مجلس نقابة الصحفيين يكلف اللجنة المعنية بدراسة عروض شركات التأمين الصحي