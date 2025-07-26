وقفية "خير الأردن" تطلق غداً حملة لإغاثة غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإفتاء العام عن حملة لإغاثة الأهل في قطاع غزة، تطلقها وقفية "خير الأردن" يوم غد الأحد من خلال برنامج البث المباشر في إذاعة القرآن الكريم، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساء.

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