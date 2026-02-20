الجمعة 2026-02-20 06:37 م

وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 20-02-2026 06:25 م

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لوقف ثريد، يزن قطيش، الجمعة، إنّ الوقف قدّم خلال العامين الماضيين نحو 700 ألف وجبة في منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.

اضافة اعلان


وأضاف قطيش أنه خلال شهر رمضان الحالي تمّ رفع عدد الوجبات اليومية من 1000 إلى 1300 وجبة، لتلبية حاجة جميع ضيوف الوقف.


وأوضح أن مبدأ الوقف يقوم على استثمار "عين المال" والاستفادة من عوائده وفق شريعة "حبس المال وتسبيل المنفعة"، مبيناً أن لدى الوقف عين مال يتم استثماره بطرق شرعية ودينية محوكمة من خلال مجالس ولجان متعددة تضبط عمل الوقف.


وأكّد أن عوائد الاستثمار يُنفق منها على الوجبات التي يتم توزيعها، داعياً الجميع إلى المساهمة في "عين المال"، مؤكداً أن عين المال صدقة جارية وتمكّن الوقف من الديمومة.


وأشار إلى أن القطاع الاجتماعي يفتقد اليوم إلى ديمومة العمليات وتقديم الخدمات.


وأوضح قطيش أن الوقف لا يمكنه استقبال زكاة أموال بحكمه الشرعي، ولا يجوز له استقبالها، مبيناً أن "كليك وقف" مخصص لعين المال، فيما "كليك ثريد" مخصص للوجبات والإطعام المباشر.


وبيّن أن خطة الوقف تتضمن تغطية جميع محافظات المملكة، وقبل نهاية العام الحالي سيتم افتتاح مركز جديد في محافظة البلقاء بمنطقة أبو عبيدة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان

ل

أخبار محلية خطة شاملة لأوقاف مادبا لشهر رمضان المبارك

ب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

f

أخبار محلية بلدية خالد بن الوليد تكشف عن خطة لتجميل مداخلها وشوارعها

ل

أخبار محلية الأمن يضبط المعتدي على الشخص من ذوي الإعاقة داخل مقبرة في إربد

ن

أخبار محلية المسجد المملوكي في إربد.. إرث ديني وثقافي يجسد عراقة المدينة

عراقجي يعلن أن مسوّدة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو 3

عربي ودولي عراقجي يعلن أن مسوّدة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو 3

طهران تؤكد أن واشنطن لم تطلب منها التخلي عن تخصيب اليورانيوم

عربي ودولي طهران تؤكد أن واشنطن لم تطلب منها التخلي عن تخصيب اليورانيوم



 






الأكثر مشاهدة