وقف ثريد: 1300 وجبة يوميا لضيوف الوقف في رمضان

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لوقف ثريد، يزن قطيش، الجمعة، إنّ الوقف قدّم خلال العامين الماضيين نحو 700 ألف وجبة في منطقة وسط البلد في العاصمة عمّان.

وأضاف قطيش أنه خلال شهر رمضان الحالي تمّ رفع عدد الوجبات اليومية من 1000 إلى 1300 وجبة، لتلبية حاجة جميع ضيوف الوقف.



وأوضح أن مبدأ الوقف يقوم على استثمار "عين المال" والاستفادة من عوائده وفق شريعة "حبس المال وتسبيل المنفعة"، مبيناً أن لدى الوقف عين مال يتم استثماره بطرق شرعية ودينية محوكمة من خلال مجالس ولجان متعددة تضبط عمل الوقف.



وأكّد أن عوائد الاستثمار يُنفق منها على الوجبات التي يتم توزيعها، داعياً الجميع إلى المساهمة في "عين المال"، مؤكداً أن عين المال صدقة جارية وتمكّن الوقف من الديمومة.



وأشار إلى أن القطاع الاجتماعي يفتقد اليوم إلى ديمومة العمليات وتقديم الخدمات.



وأوضح قطيش أن الوقف لا يمكنه استقبال زكاة أموال بحكمه الشرعي، ولا يجوز له استقبالها، مبيناً أن "كليك وقف" مخصص لعين المال، فيما "كليك ثريد" مخصص للوجبات والإطعام المباشر.