وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية

الوكيل الإخباري- توقفت الحركة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، عقب إعلان هيئة تنظيم الطيران المدني الإغلاق المؤقت لأجواء المملكة وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، تحسبا لأية مخاطر قد تنجم عن التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

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وقال الناطق الإعلامي الرسمي باسم شركة العقبة للمطارات، عمر الصمادي، إن طائرة الملكية الأردنية المجدولة القادمة من عمّان وصلت إلى مطار العقبة، إلا أنها ستبقى على الأرض، وسيبقى ركابها في صالات المطار لحين صدور قرار جديد من هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك استنادا إلى تطورات الأوضاع ومستوى المخاطر.