الجمعة 2025-06-13 01:03 م
 

وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية

مطار الملك الحسين الدولي في العقبة.
مطار الملك الحسين الدولي في العقبة.
 
الجمعة، 13-06-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-  توقفت الحركة الجوية في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، عقب إعلان هيئة تنظيم الطيران المدني الإغلاق المؤقت لأجواء المملكة وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء الأردنية، تحسبا لأية مخاطر قد تنجم عن التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي الرسمي باسم شركة العقبة للمطارات، عمر الصمادي، إن طائرة الملكية الأردنية المجدولة القادمة من عمّان وصلت إلى مطار العقبة، إلا أنها ستبقى على الأرض، وسيبقى ركابها في صالات المطار لحين صدور قرار جديد من هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك استنادا إلى تطورات الأوضاع ومستوى المخاطر.


وأضاف الصمادي أن الخطوط الجوية التركية والمصرية قامت بإلغاء رحلاتها المجدولة لهذا اليوم، التزاما بقرار الإغلاق المؤقت الصادر عن الهيئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران

علم ايران

عربي ودولي إيران تعلن عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان والحرس الثوري

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن

وزير الخارجية أيمن الصفدي - أرشيفية

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره المصري يدينان العدوان الإسرائيلي

نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره القبرصي يبحثان التصعيد الخطير

الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

أخبار محلية الصفدي يبحث مع نظيره السعودي تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران

صافرات الإنذار في عمّان

أخبار محلية إطلاق الصافرات مجددا إيذانا بانتهاء فترات الإنذار

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية سلاح الجو الملكي ينفذ حاليا طلعات جوية في سماء المملكة لحماية المجال الجوي



 
 





الأكثر مشاهدة