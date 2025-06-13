وقف حركة الطيران في مطار الملك الحسين بالعقبة وإلغاء رحلات دولية

وقال الناطق الإعلامي الرسمي باسم شركة العقبة للمطارات، عمر الصمادي، إن طائرة الملكية الأردنية المجدولة القادمة من عمّان وصلت إلى مطار العقبة، إلا أنها ستبقى على الأرض، وسيبقى ركابها في صالات المطار لحين صدور قرار جديد من هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك استنادا إلى تطورات الأوضاع ومستوى المخاطر.
وأضاف الصمادي أن الخطوط الجوية التركية والمصرية قامت بإلغاء رحلاتها المجدولة لهذا اليوم، التزاما بقرار الإغلاق المؤقت الصادر عن الهيئة.
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