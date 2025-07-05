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وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   توقفت محطة الزارة ماعين عن ضخ المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، بسبب عطل فني في شبكة الكهرباء المغذية للمحطة.

وأكدت شركة مياهنا في بيان صحافي، أن الضخ توقف عند الساعة 3 فجرا، ما أثر على توزيع المياه في العاصمة عمان وأجزاء من لواء الرصيفة، حيث تزود المحطة نحو 4,200 متر مكعب من المياه في الساعة.

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وبحسب البيان، فإن المناطق المتأثرة في عمان تشمل: أجزاء من لواء ناعور، العدسية، الزهور، ضاحية الحاج حسن، خريبة السوق، العلكومية، الجويدة، اليادودة (المنطقة العالية)، صالحية العابد، إسكان الفردوس، قرية خالد، أجزاء من لواء ماركا، وأبو صياح.


أما المناطق المتأثرة في الرصيفة فهي: إسكان النقب، إسكان المعلمين، وحي أبو غليون (البيبسي).
أوضحت الشركة أن الضخ سيستأنف فور عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطة، وذلك وفق برنامج التوزيع المعتاد. كما جددت تأكيدها على التزامها بإبلاغ المواطنين بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية، معربة عن شكرها وتقديرها لتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

 
 
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