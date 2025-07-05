وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- توقفت محطة الزارة ماعين عن ضخ المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت ، بسبب عطل فني في شبكة الكهرباء المغذية للمحطة.



وأكدت شركة مياهنا في بيان صحافي، أن الضخ توقف عند الساعة 3 فجرا، ما أثر على توزيع المياه في العاصمة عمان وأجزاء من لواء الرصيفة، حيث تزود المحطة نحو 4,200 متر مكعب من المياه في الساعة.

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وبحسب البيان، فإن المناطق المتأثرة في عمان تشمل: أجزاء من لواء ناعور، العدسية، الزهور، ضاحية الحاج حسن، خريبة السوق، العلكومية، الجويدة، اليادودة (المنطقة العالية)، صالحية العابد، إسكان الفردوس، قرية خالد، أجزاء من لواء ماركا، وأبو صياح.