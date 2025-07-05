وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

وأكدت شركة مياهنا في بيان صحافي، أن الضخ توقف عند الساعة 3 فجرا، ما أثر على توزيع المياه في العاصمة عمان وأجزاء من لواء الرصيفة، حيث تزود المحطة نحو 4,200 متر مكعب من المياه في الساعة.
وبحسب البيان، فإن المناطق المتأثرة في عمان تشمل: أجزاء من لواء ناعور، العدسية، الزهور، ضاحية الحاج حسن، خريبة السوق، العلكومية، الجويدة، اليادودة (المنطقة العالية)، صالحية العابد، إسكان الفردوس، قرية خالد، أجزاء من لواء ماركا، وأبو صياح.
أما المناطق المتأثرة في الرصيفة فهي: إسكان النقب، إسكان المعلمين، وحي أبو غليون (البيبسي).
أوضحت الشركة أن الضخ سيستأنف فور عودة التيار الكهربائي وإعادة تشغيل المحطة، وذلك وفق برنامج التوزيع المعتاد. كما جددت تأكيدها على التزامها بإبلاغ المواطنين بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية، معربة عن شكرها وتقديرها لتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران
-
وزير الداخلية: قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ بداية العام
-
توضيح من وزارة التربية بشأن منصة تسجيل الصف الأول
-
وزارة التربية: 706 مخالفات بحق طلبة التوجيهي
-
المسرب الخاطئ وراء ثلث وفيات الحوادث تقريبًا في 2024