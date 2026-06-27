وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن أحد المقاولين تسبب بكسر خط مياه رئيس في منطقة الرمثا أثناء تنفيذ أعمال في موقع مشروع، ما استدعى إيقاف الضخ مؤقتاً حفاظاً على سلامة الشبكة وتمكين الفرق الفنية من مباشرة أعمال الصيانة.
وأضافت، إن المناطق المتأثرة في لواء الرمثا تشمل دبة نمر وأجزاء من الحي الشمالي، مشيرة إلى أن كوادرها باشرت أعمال الإصلاح فور وقوع الحادث وتواصل العمل بشكل متواصل لإعادة تشغيل الخط واستئناف التزويد المائي.
وفي حادثة أخرى، أوضحت الشركة أن أحد المقاولين المنفذين لأعمال توسعة طريق وادي الطواحين في كفرنجة تسبب بكسر خطي مياه رئيسيين، أحدهما بقطر (300) ملم والآخر بقطر (125) ملم، أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وبينت أن كوادرها أوقفت الضخ وعزلت الخطوط المتضررة للحد من فاقد المياه والمحافظة على سلامة الشبكة، فيما تتواصل أعمال الإصلاح في الموقع من قبل المقاول وتحت إشراف الجهات المختصة، تمهيداً لإعادة الخدمة في أقرب وقت.
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