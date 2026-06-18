وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم - أسماء

09:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك توقف ضخ المياه مؤقتاً عن مدينة الرمثا، اليوم الخميس، نتيجة حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن كوادر الصيانة باشرت أعمال الإصلاح فور وقوع الكسر، مؤكدة أنها تعمل على إعادة الضخ بأسرع وقت ممكن فور الانتهاء من أعمال الصيانة.



وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بالتوقف تشمل: السير القديم، وصرح الشهيد، والجلمة، والكيال، والجلمة العالي، وشارع الوحدة.



ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم هذا الظرف الطارئ، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الناجم عن الانقطاع المؤقت.









