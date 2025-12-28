وقفُ ضخِّ المياهِ لمدةِ أربعةِ أيامٍ عن مناطقَ في عمّان والزرقاء – أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركة مياه الأردن «مياهنا» والشركة المشغِّلة لخط مياه الديسي (ديواكو)، عن عزمها إيقاف ضخ مياه الديسي اعتبارًا من اليوم الأحد ولمدة 96 ساعة؛ لإجراء أعمال الصيانة الوقائية السنوية المبرمجة على عدد من مرافق المنظومة. اضافة اعلان





وبيّنت الوزارة أن إيقاف ضخ مياه الديسي سيبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة الدورية المبرمجة السنوية للمحافظة على ديمومة ضخ المياه إلى جميع المناطق والمشتركين. وأوضحت أن التوقف المبرمج لضخ المياه من مشروع الديسي سيؤثر جزئيًا على عدد من المناطق المحددة في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء.



ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد الجيد خلال الأسبوع الحالي، وتخزين كميات كافية من المياه تفي باحتياجات المشتركين خلال فترة التوقف. كما أوضحت أن مشروع مياه الديسي هو مشروع تم بناؤه على نظام (BOT)، بحيث تتولى الشركة المشغلة للمشروع أعمال التشغيل والصيانة الدورية اللازمة لضمان ديمومة فاعليته بكفاءة طوال العام.



محافظة العاصمة — عمّان



سحاب، أبو علندا، لواء الموقر، المناطق المحيطة بطريق مأدبا، لواء ناعور، المرقب، أحد، جاوا، المقابلين، أم قصير، البنيات، مرج الحمام، الياسمين، القويسمة، ضاحية الأمير علي، اليادودة، خريبة السوق، الطيبة، الجويدة، اللبن، الطنيب، خشافية الشوابكة، خشافية الدبايبة، العلكومية، الجيزة، القسطل، ضاحية الحاج حسن، الزهور، الأشرفية، المستندة، أم نوارة.



أبو نصير، شفابدران، الجبيهة، ضاحية الرشيد، خلدا، تلاع العلي، أم السماق، دابوق، صويلح، الكمالية، صافوط، ضاحية الأمير راشد، حي الكرسي، الجندويل، البيادر، دير غبار، عبدون، الصويفية، حي السهل، جبل عمّان، الرونق، الروابي، قرى وادي السير وبدر الجديدة.



الشميساني، المدينة الرياضية، عرجان، أم أذينة، الجاردنز، تلاع العلي، الرابية، جبل الحسين، جبل اللويبدة، العبدلي، طارق، طبربور، الخزنة، ضاحية الأمير حسن، المرقب، المنارة، الحرشة، حي عدن، النصر، جبل القلعة، ماركا الشمالية والجنوبية، إسكان ماركا، الهاشمي الشمالي والجنوبي.



محافظة الزرقاء — لواء الرصيفة



حي الجندي، الأمير علي، العراتفة، أجزاء من حي الحسين، حي الفاخورة، إسكان الأمير هاشم، إسكان المعلمين، حي أبو غليون، البيبسي.