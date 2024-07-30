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وقف ضخ المياه لمناطق في عمان والرصيفة - اسماء

وزارة المياه والري
وزارة المياه والري
الثلاثاء، 30-07-2024 10:35 ص

 

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الأردن- مياهنا ان توقفا مؤقتا لعدة ساعات لمنظومة مياه الديسي بسبب وقوع اعتداء على أحد الهوايات الرئيسية لخط مياه الديسي مساء يوم أمس الاثنين في منطقة الجفر، مبينة ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة التابعة لها ولشركة مياه الديسي ديواكو تعمل منذ ساعات الصباح لإصلاح الضرر الناتج عن الاعتداء حيث ستتأثر جزئيا بعض مناطق العاصمة عمان جراء هذا الاعتداء. 

 

وبينت الوزارة /سلطة المياه وشركة مياه الأردن-مياهنا ان المناطق التي ستتأثر لمدة 6 ساعات جزئيا نتيجة وقف الضخ في العاصمة عمان والرصيفة هي : أجزاء من مناطق البنيات ، المقابلين ، أجزاء من الياسمين ، قرية ابو صياح ، قرية خالد ، جزء من المغيرات ، المنارة ، الحرشة ، حي عدن ، اجزاء من لواء الرصيفة ، المرقب ، أبو علندا ، الدهيمة ، السمو التربوي . أجزاء من تلاع العلي ، اجزاء من خلدا ، أجزاء من دير غبار ، اجزاء من عبدون. 


وأكدت ان كوادرها ستعمل بأقصى طاقتها لاستكمال كافة الاعمال حتى اصلاح الضرر وإعادة الضخ الذي من المتوقع ان يكون بعد ظهر اليوم الثلاثاء لتبدأ الأمور بالعودة الى طبيعتها أولا بأول مناشدة الجميع التعاون وتفهم مثل هذه الأمور الخارجة عن ارادتها مؤكدة ان العمل جار على قدم وساق لضبط المعتدين .

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