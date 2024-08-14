وقوع حادثين سير منفصلين بين 8 مركبات في عمّان

الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير المركزية، اليوم الأربعاء، عن وقوع حادثين سير منفصلين بين 8 مركبات في العاصمة عمّان.

وقالت إدارة السير، إن الحادث الأول وقع بين 5 مركبات مما أدى إلى تباطؤ لحركة المرور للسير القادم من ناعور (إ شارات الدخان) باتجاه مرج الحمام، وذلك بسبب التتابع القريب مما أدى لاستقرار احدى المركبات على الجزيرة الوسطية في ذلك الشارع.

وأضافت أن الحادث الآخر وقع على الطريق بين مخرج جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع بين 3 مركبات، لافتة إلى وجود كثافة مرورية في تلك المنطقة، فيما يجري العمل على رفع أضرار الحادث.