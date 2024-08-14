وقوع حادثي سير منفصلين بين 8 مركبات في عمّان

وأضافت أن الحادث الآخر وقع على الطريق بين مخرج جسر المخابرات باتجاه الدوار الرابع بين 3 مركبات، لافتة إلى وجود كثافة مرورية في تلك المنطقة، فيما يجري العمل على رفع أضرار الحادث.
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