وكالة الأنباء الأردنية تبحث سبل التعاون مع نظيرتها الكازاخستانية

وأكدت مبيضين، خلال استقبالها، موراديان حرص وكالة الأنباء الأردنية على تفعيل برنامج التعاون المشترك بين الوكالتين وتعزيز التبادل الإخباري، وكذلك تبادل الخبرات المهنية بينهما.
وقالت مبيضين، إن وكالة الأنباء الأردنية تسعى في إطار تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية، ووكالات الأنباء العربية والعالمية، إلى تعزيز قدرات العاملين لديها، وبما يواكب التطور الذي يشهده العمل الإعلامي، وخاصة في مجال الإعلام الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي.
-
أخبار متعلقة
-
مذكرة تفاهم لتوفير عمالة وافدة مقابل تشغيل الأردنيين
-
إصابة زوج وزوجته بعيارات نارية في الرابية إثر خلافات سابقة
-
فعالية لتعزيز فرص توظيف خريجي برامج منح المهارات الرقمية
-
أمين عام وادي الأردن يرعى مهرجان راعي الهدلا للهجن والتراث
-
جرش: 31735 زائرًا لمحمية المأوى العام الماضي
-
وفاة اربعة أشخاص من عائلة واحدة إثر تعرضهم لضيق في التنفس في محافظة جرش
-
"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين والشركاء من شركات الدعم اللوجستي بجوائز تقديرية
-
العقبة تودع الشاب عمر أبو قاعود