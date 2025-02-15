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وكالة الأنباء الأردنية تبحث سبل التعاون مع نظيرتها الكازاخستانية

مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الكازاخستانية روبرت موراديان
الزميلة فيروز مبيضين مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الكازاخستانية
السبت، 15-02-2025 12:36 م

الوكيل الإخباري-    بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين، أوجه التعاون المشترك، مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الكازاخستانية روبرت موراديان.

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وأكدت مبيضين، خلال استقبالها، موراديان  حرص وكالة الأنباء الأردنية على تفعيل برنامج التعاون المشترك بين الوكالتين وتعزيز التبادل الإخباري، وكذلك تبادل الخبرات المهنية بينهما.


وقالت مبيضين، إن وكالة الأنباء الأردنية تسعى في إطار تعاونها مع مختلف المؤسسات الإعلامية، ووكالات الأنباء العربية والعالمية، إلى تعزيز قدرات العاملين لديها، وبما يواكب التطور الذي يشهده العمل الإعلامي، وخاصة في مجال الإعلام الرقمي، واستخدام الذكاء الاصطناعي.

 
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