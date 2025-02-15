وكالة الأنباء الأردنية تبحث سبل التعاون مع نظيرتها الكازاخستانية

الوكيل الإخباري- بحثت المدير العام لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين، أوجه التعاون المشترك، مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية الكازاخستانية روبرت موراديان.

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وأكدت مبيضين، خلال استقبالها، موراديان حرص وكالة الأنباء الأردنية على تفعيل برنامج التعاون المشترك بين الوكالتين وتعزيز التبادل الإخباري، وكذلك تبادل الخبرات المهنية بينهما.